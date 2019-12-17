Ревнивый муж с приятелями закопал жену на огороде

В Медыни 47-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии. А двух его приятелей могут отправить за решетку на два года.

Всё произошло 12 сентября в Медыни. Ревнивый мужчина в квартире избил жену, нанеся ей 29 ударов, установили следователи. Супруга скончалась на месте.

- Поняв, что супруга умерла, обвиняемый закрыл квартиру и ушел употреблять спиртные напитки к знакомым, - рассказали во вторник, 17 декабря, в прокуратуре Калужской области. - После обеда подсудимый вернулся в квартиру со своими знакомыми, которым показал труп супруги. После чего все трое обвиняемых решили спрятать тело потерпевшей, закопав его на огороде.

В ближайшее время по этому делу начнётся суд.