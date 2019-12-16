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Кручу-верчу: полицейский пытался превратить преступника в свидетеля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2019 12:38 0 724
Кручу-верчу: полицейский пытался превратить преступника в свидетеля

В ближайшее время в Боровском районе суд начнет рассматривать уголовное дело бывшего сотрудника следственного отдела полиции. Его обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.

Как рассказали в понедельник, 16 декабря, в прокуратуре Калужской области, полицейские расследовали грабеж, который совершило несколько человек. И в конце прошлого года из дела пропали материалы, которые доказывали вину одного из подозреваемых. Зато при этом появился новый поддельный протокол допроса, в котором говорилось, что грабеж совершил один человек.

- Указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел, ему грозит до семи лет лишения свободы, - говорится в сообщении прокуратуры.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.12.2019 12:38 0 724
Тэги: криминал
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