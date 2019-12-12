Депутат устроила маленькую «резиновую» квартиру

В Ульяново депутата сельской думы подозревают в фиктивной регистрации двух иностранцев. О возбуждении уголовного дела в четверг, 12 декабря, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемая, являясь собственницей квартиры, зарегистрировала в ней двух иностранных граждан без фактического предоставления им жилого помещения для проживания и достоверно зная, что последние в квартире проживать не будут, - отмечают в СК.

Сейчас продолжается расследование. Депутату грозит до трех лет лишения свободы.