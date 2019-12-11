Двое калужан потеряли 1,5 миллиона, снимая порчу

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 54-летней гражданке Украины. Её признали виновной в совершении крупных краж.

На суде выяснилось, что женщина за деньги «снимала порчу». Двое её калужских клиентов в общей сложности лишились во время сеансов 1,5 миллиона рублей.

Обряды проходили в машине. Чтобы всё сработало, мигрантка просила калужан привезти деньги, украшения, рис и соль.

- Указанное имущество подсудимая клала в наволочку и под предлогом завершения обряда предлагала потерпевшим выйти из машины и вылить стакан воды с сожженной свечой около ближайшего дерева, - рассказали в среду, 11 декабря, в прокуратуре Калужской области. - В этот момент злоумышленница забирала деньги и украшения из наволочки. Вместо денег она оставляла «Билеты банка приколов».

Виновницу отправили в колонию на 3 года и 6 месяцев.

Уважаемые читатели, а вы верите, что кто-то может наложить порчу? Пишите в комментариях!