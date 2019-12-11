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Близкие Яны Болтынюк назвали приговор убийцам слишком мягким

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 11.12.2019 09:57 2 816
Близкие Яны Болтынюк назвали приговор убийцам слишком мягким

Как мы рассказывали, во вторник, 10 декабря, в Калуге вынесли приговор братьям Татаринцевым. Их признали виновными в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк. Каждого из братьев приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также оба преступника будут на два года ограничены в свободе после освобождения. Кроме того, они должны возместить семье погибшей материальный и моральный ущерб.

Близкие Яны настаивали на пожизненном заключении братьев Татаринцевых, они считают приговор слишком мягким.

- Не согласны с приговором. Это получается за год жизни моего ребёнка им дали всего по году. Это получается год за год. Моему ребенку 18 лет было, через 18 лет они выйдут и будут жить. Мой ребёнок не выйдет уже никогда, - рассказала нам мама Яны Анна БОЛТЫНЮК.

- Понятно, что 18 лет – это большой срок. За это время мужчины становятся стариками. Но и поступок их тяжёл. Мы будем обдумывать, стоит ли обжаловать приговор. У родителей Яны много сил забрало это дело. Им нужно поберечь себя для того, чтобы найти третьего участника преступления, - прокомментировал адвокат семьи Болтынюк Андрей МУЧКИН.

- Мы удовлетворены данным обвинительным приговором, - заявил заместитель прокурора Калужской области Евгений ПЕТРЕНКО. - Свою окончательную позицию выскажем после получения копий приговора и изучения документов. У всех сторон есть 10 суток на обжалование приговора.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению калужские следователи проверили более 11 тысяч человек.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 11.12.2019 09:57 2 816
Тэги: криминал
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