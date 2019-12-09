Калужанин до смерти избил девушку, чтобы самоутвердиться

Второе преступление раскрыли с помощью записей из магазина.

41-летнего жителя Калуги ждет суд за причинение смерти по неосторожности своей девушке.

Преступление произошло в компании, где мужчина с сожительницей выпивали несколько дней.

- Все это время женщина регулярно подвергалась физическому насилию со стороны сожителя, - рассказали в понедельник, 9 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Должного внимания на факты избиения никто из присутствовавших не обратил, предполагая, что такие отношения для этой пары являются нормой. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Только после этого знакомые погибшей обратились в скорую и вызвали полицию, сообщив о причастности к смерти пострадавшей ее сожителя. Мужчина к тому времени покинул квартиру и скрылся.

Смерть женщины наступила в результате систематических ударов по голове и туловищу, подтвердила экспертиза.

- Местонахождение подозреваемого установили оперативные сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калуге, - подчеркивают в СК. - На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя, для самоутверждения перед общими знакомыми, неоднократно избивал сожительницу.

Во время расследования этого преступления стало известно ещё об одном. Предполагаемый виновник вместе со своим 40-летним знакомым тратил деньги с карточки, которую обронил прохожий. Это преступление удалось раскрыть благодаря видеозаписи из продуктового магазина.

41-летнему калужанину грозит до 15 лет колонии, его знакомому – до 6 лет.