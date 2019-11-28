Педофил развратил четырех детей: вынесли приговор

На днях Боровский районный суд вынес приговор 53-летнему мужчине, которого признали виновным в развращении четырех маленьких детей.

- С января по ноябрь 2018 года осужденный, пользуясь беспомощным состоянием детей, совершил в отношении них не менее восьми раз иные действия сексуального характера, - сообщает в четверг, 28 ноября, прокуратура Калужской области. - Осужденный вину признал частично.

Педофила отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

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