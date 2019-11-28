Изнасиловал, убил и закопал: вынесен приговор юному отморозку

Областной суд в Калуге на днях вынес приговор 20-летнему молодому человеку. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве 72-летней женщины с особой жестокостью.

Преступление произошло в августе 2016 года. Пенсионерка пригласила молодого человека к себе на дачу, чтобы он помог с ремонтом.

Юноша выпил вместе с женщиной и решил её изнасиловать.

- Мужчина жестоко избил женщину, нанеся не менее 141 удара в область головы, шеи и туловища, в том числе и колюще-режущими предметами, от которых она скончалась, - сообщает в четверг, 28 ноября, прокуратура Калужской области. - После убийства преступник закопал труп женщины на ее садовом участке, а сам несколько дней скрывался в лесу, пока дозвонившиеся до него родственники не убедили его явиться в полицию.

На суде молодой человек свою причастность к изнасилованию и убийству не признал. Но суд признал его виновным и на 18 лет отправил его в колонию строгого режима.

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