Опубликовано видео нападения на продуктовый магазин

В Людиново задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в ограблении двух продуктовых магазинов. Ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений, имущественных преступлений и мошенничество.

Преступления произошли в районном центре в сентябре и ноябре.

- В торговые павильоны молодой человек заходил в маске, затем стремительно направлялся к прилавку и, угрожая продавцам похожим на нож предметом, требовал передать все имеющиеся в наличии деньги, - рассказали в среду, 27 ноября, в УМВД по Калужской области. - В первом случае работник магазина отдала подозреваемому более 16 500 рублей. Во втором – 2000 и блок сигарет.

По статье «Разбой» предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.

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