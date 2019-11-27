Калужанка ударила в пах инспектора ДПС

37-летнюю жительницу Калуги приговорили к полутора годам принудительных работ за нападение на полицейского.

- В июле 2019 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на обочине дороги Калуга-Медынь препятствовала задержанию принадлежащего ей автомобиля, - рассказали в среду, 27 ноября, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Машину собирались забрать на штрафстоянку.

- Сотрудник ДПС в форменном обмундировании высказал подсудимой требование о прекращении ее противоправных действий, - отмечают в ведомстве. - Однако женщина в ответ умышленно нанесла ему один удар коленом в область паха.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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