Авария с пятью погибшими: водителю бетономешалки вынесли приговор

Районный суд Калуги вынес приговор 31-летнему жителю Ферзиковского района, который за рулем бетономешалки 24 августа протаранил «Киа Спортейдж», рассказали 25 ноября в прокуратуре Калужской области. Авария произошла на дороге между Анненками и Силикатным. В «Киа» погибли трое взрослых и двое детей.

Суд установил, что водитель грузовика «вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения». Ранее следствие называло конкретную скорость движения бетономешалки – 93 км/ч.

- Подсудимый вину признал полностью, - подчеркивают в прокуратуре.

Виновника отправили в колонию на 4 года и шесть месяцев. В течение трех лет он не сможет водить машину.

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