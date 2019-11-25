$ 63.71 0.13
70.52 0.18
Главная Новости Криминал

Дворцовые страсти: один сосед до смерти избил другого

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 10:15 0 169
Дворцовые страсти: один сосед до смерти избил другого

В Дзержинском районе направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Дворцы. Его обвиняют в избиении другого человека. От полученных травм пострадавший скончался.

- В августе обвиняемый и потерпевший, проживающие в соседних домах, в ночное время встретились на улице, где совместно употребили спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора, - рассказали в понедельник, 25 ноября, в прокуратуре Калужской области. - Обвиняемый избил потерпевшего, нанеся множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2019 10:15 0 169
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Еще новости «Криминал»
Авария с пятью погибшими: водителю бетономешалки вынесли приговор
25.11.2019 16:35
Железнодорожник оставил калужскую филармонию без микрофонов
21.11.2019 16:10
Калужанин до смерти забил подругу
21.11.2019 11:22
Директора школы наказали за покалеченного ученика
21.11.2019 09:29
Похитителя икон поймали в Калуге
21.11.2019 09:16
Глас народа
ВС РФ разрешил принимать показания ИПУ тепла при отсутствии ОДПУ теплоэнергии
dhgroup
25.11.2019 17:42 121 0
Каток на Советской
Владимир40
25.11.2019 15:38 1499 0
Свалка под окнами (продолжение истории)
Елена Данилова
25.11.2019 14:41 1629 0
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга
13 ноя 2019 17:08
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор
Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru