Дворцовые страсти: один сосед до смерти избил другого

В Дзержинском районе направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Дворцы. Его обвиняют в избиении другого человека. От полученных травм пострадавший скончался.

- В августе обвиняемый и потерпевший, проживающие в соседних домах, в ночное время встретились на улице, где совместно употребили спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора, - рассказали в понедельник, 25 ноября, в прокуратуре Калужской области. - Обвиняемый избил потерпевшего, нанеся множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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