Железнодорожник оставил калужскую филармонию без микрофонов

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего мужчины из Ярославской области. Его обвиняют в краже вокальных радиосистем общей стоимостью около 40 тысяч рублей.

- Молодой человек приехал в Калугу для повышения квалификации по железнодорожному мастерству, - рассказали в четверг, 21 ноября, в УМВД по Калужской области. - В свободное от занятий время гражданин решил ознакомиться с достопримечательностями областного центра. На концертной площадке «Гостиный двор» мужчина увидел, как рабочие после концерта демонтируют звуковое оборудование. Воспользовавшись тем, что звукооператоры в ходе погрузки на время без присмотра оставили часть оборудования, злоумышленник похитил у них сумку с двумя радиомикрофонами, которые в короткий срок продал в парке молодым музыкантам за 2 тысячи рублей.

Приезжий свою вину признал и пообещал полностью возместить причиненный ущерб. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.