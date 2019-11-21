Похитителя икон поймали в Калуге

33-летнему калужанину грозит до 5 лет колонии за две кражи икон. Прокуратура города в среду, 20 ноября, утвердила обвинительное заключение.

Преступления произошли ещё в начале года. Предполагаемый вор временно жил в квартире своего знакомого и приметил у того старую икону Казанской Божьей Матери, передававшейся в семье по наследству.

Когда хозяина не было дома, мужчина забрал икону и продал скупщику антиквариата за 40 тысяч рублей, считает следствие.

В прокуратуре отмечают, что этот же человек чуть позже через окно залез в в Дом причта и похитил Иверскую икону Божьей Матери, а также ящик для пожертвований. Общая сумма ущерба - 7 тысяч рублей.

Вскоре калужанина задержали. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время начнется суд.

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