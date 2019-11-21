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Директора школы наказали за покалеченного ученика

21.11.2019 09:29 0 1815 Дмитрий Ивьев
Директора школы наказали за покалеченного ученика

Калужский областной суд на днях оставил без изменения приговор директору одной из сельских школ Перемышльского района. Женщину признали виновной в халатности, из-за которой пострадал ребенок, сообщает в четверг, 21 ноября, прокуратура Калужской области.

На территории школы находились футбольные ворота. Но они не были закреплены. В результате тяжелая конструкция упала на ребенка и сломала ему ногу. Последствия оценили как вред здоровью средней тяжести.

В Козельском районном суде женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей. Обжалование в Калуге не помогло - наказание осталось тем же.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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