Директора школы наказали за покалеченного ученика

Калужский областной суд на днях оставил без изменения приговор директору одной из сельских школ Перемышльского района. Женщину признали виновной в халатности, из-за которой пострадал ребенок, сообщает в четверг, 21 ноября, прокуратура Калужской области.
На территории школы находились футбольные ворота. Но они не были закреплены. В результате тяжелая конструкция упала на ребенка и сломала ему ногу. Последствия оценили как вред здоровью средней тяжести.
В Козельском районном суде женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей. Обжалование в Калуге не помогло - наказание осталось тем же.
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