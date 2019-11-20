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Калужского убийцу сначала оправдали, а потом отправили в колонию на 13 лет

20.11.2019 16:48 0 1145 Дмитрий Ивьев
Калужского убийцу сначала оправдали, а потом отправили в колонию на 13 лет

Коллегия присяжных заседателей признала 29-летнего жителя Калуги виновным в совершении убийства. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 13 лет и 2 месяца.

Интересно, что ранее по этому делу присяжные калужанина оправдали. Но прокуратура обжаловала это решение, дело передали на новое судебное рассмотрение.

- При новом рассмотрении вердиктом присяжных заседателей  установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый и погибший находились в комнате общежития, расположенного по 1-ому переулку Пестеля, где между ними в ходе распития спиртных напитков на почве ревности к их общей знакомой произошла ссора, - рассказали в среду, 20 ноября, в прокуратуре области. - В ходе ссоры осужденный нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого последний скончался.

Свою вину подсудимый не признал.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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