Калужского убийцу сначала оправдали, а потом отправили в колонию на 13 лет

Коллегия присяжных заседателей признала 29-летнего жителя Калуги виновным в совершении убийства. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 13 лет и 2 месяца.

Интересно, что ранее по этому делу присяжные калужанина оправдали. Но прокуратура обжаловала это решение, дело передали на новое судебное рассмотрение.

- При новом рассмотрении вердиктом присяжных заседателей установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый и погибший находились в комнате общежития, расположенного по 1-ому переулку Пестеля, где между ними в ходе распития спиртных напитков на почве ревности к их общей знакомой произошла ссора, - рассказали в среду, 20 ноября, в прокуратуре области. - В ходе ссоры осужденный нанес потерпевшему удар ножом в грудь, от которого последний скончался.

Свою вину подсудимый не признал.