Калужанка порезала любимого

Сотрудники Росгвардии задержали в Калуге 46-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на своего сожителя.
- Потерпевший совместно с сожительницей распивали спиртные напитки, - рассказали в среду, 20 ноября, в калужском управлении Росгвардии. - В ходе застолья возник конфликт, во время которого женщина ударила пострадавшего кухонным ножом. Выяснив приметы подозреваемой, наши сотрудники вскоре задержали разыскиваемую женщину недалеко от места происшествия.
Подозреваемую передали полиции. Пострадавший попал в больницу.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Владимир Татаринцев: «Я не уверен, что убивал девушку» 19.11.2019 17:34
Останки убитого нашли в выгребной яме 19.11.2019 17:09
Тут помню, тут не помню: братья Татаринцевы дали показания 19.11.2019 09:26
Мужчину расстреляли из автомата на окраине Калуги 18.11.2019 14:38
Родители Яны Болтынюк просят взыскать с Татаринцевых 20 миллионов 15.11.2019 16:52
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: