Калужанка порезала любимого

Сотрудники Росгвардии задержали в Калуге 46-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на своего сожителя.

- Потерпевший совместно с сожительницей распивали спиртные напитки, - рассказали в среду, 20 ноября, в калужском управлении Росгвардии. - В ходе застолья возник конфликт, во время которого женщина ударила пострадавшего кухонным ножом. Выяснив приметы подозреваемой, наши сотрудники вскоре задержали разыскиваемую женщину недалеко от места происшествия.

Подозреваемую передали полиции. Пострадавший попал в больницу.

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