Ревнивец косой проткнул приятеля

На днях суд вынес приговор 28-летнему жителю Полотняного Завода. Мужчину признали виновным в попытке убийства своего знакомого.
Драма разыгралась с одном из общежитий летом этого года. Виновник был пьян и приревновал свою подругу к приятелю. Мужчина взял косу и попытался ударить соперника.
- Потерпевший оказал сопротивление и сломал косу, желая прекратить конфликт, развернулся к осужденному спиной и пошел к выходу, - рассказали в пятницу, 15 ноября, в прокуратуре области. - Однако подсудимый поднял с пола клинок косы и нанес им один удар в область задней поверхности грудной клетки, а затем с силой надавил на косу, которая проткнула тело потерпевшего насквозь.
К счастью, пострадавшего успели вовремя довезти до больницы, и врачи спасли ему жизнь.
А виновника отправили на 7 лет и 5 месяцев в колонию строгого режима.
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