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Калужанин 9 лет прятался после нападения на иностранца

05.11.2019 17:13 0 646 Дмитрий Ивьев
Калужанин 9 лет прятался после нападения на иностранца

26-летнему жителю Калуги грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на гражданина Австрии.  Преступление произошло ещё в 2010 году в кафе на улице Плеханова, однако предполагаемый виновник скрывался от следствия до лета нынешнего года.

Следователи считают, что калужанин вместе с приятелем увидели у иностранца портмоне и телефон и решили их похитить.

- На выходе из кафе один из нападавших нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на землю, - рассказали 5 ноября в прокуратуре Калужской области. - В это время второй нападавший из кармана брюк потерпевшего вытащил портмоне и выхватил сотовый телефон. Гражданину Австрии были причинены телесные повреждения в виде перелома кости носа, а также причинен материальный ущерб на сумму около 11 тысяч рублей.

Одного из нападавших вскоре поймали, он отсидел три года в колонии. Дело его приятеля в ближайшее время рассмотрит суд.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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