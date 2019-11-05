Калужанин 9 лет прятался после нападения на иностранца

26-летнему жителю Калуги грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на гражданина Австрии. Преступление произошло ещё в 2010 году в кафе на улице Плеханова, однако предполагаемый виновник скрывался от следствия до лета нынешнего года.

Следователи считают, что калужанин вместе с приятелем увидели у иностранца портмоне и телефон и решили их похитить.

- На выходе из кафе один из нападавших нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на землю, - рассказали 5 ноября в прокуратуре Калужской области. - В это время второй нападавший из кармана брюк потерпевшего вытащил портмоне и выхватил сотовый телефон. Гражданину Австрии были причинены телесные повреждения в виде перелома кости носа, а также причинен материальный ущерб на сумму около 11 тысяч рублей.

Одного из нападавших вскоре поймали, он отсидел три года в колонии. Дело его приятеля в ближайшее время рассмотрит суд.