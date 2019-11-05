Калужанин 9 лет прятался после нападения на иностранца

26-летнему жителю Калуги грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на гражданина Австрии. Преступление произошло ещё в 2010 году в кафе на улице Плеханова, однако предполагаемый виновник скрывался от следствия до лета нынешнего года.
Следователи считают, что калужанин вместе с приятелем увидели у иностранца портмоне и телефон и решили их похитить.
- На выходе из кафе один из нападавших нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на землю, - рассказали 5 ноября в прокуратуре Калужской области. - В это время второй нападавший из кармана брюк потерпевшего вытащил портмоне и выхватил сотовый телефон. Гражданину Австрии были причинены телесные повреждения в виде перелома кости носа, а также причинен материальный ущерб на сумму около 11 тысяч рублей.
Одного из нападавших вскоре поймали, он отсидел три года в колонии. Дело его приятеля в ближайшее время рассмотрит суд.
|
Проверка слуха: в Калуге задержан ещё один чиновник 01.11.2019 14:21
В Козельске нашли тело 21-летнего солдата-срочника 31.10.2019 14:59
Смерть в кафе: калужанину грозит 15 лет колонии 31.10.2019 14:35
Найден маньяк, нападавший на калужских женщин 25.10.2019 14:58
Калужанка потеряла 900 тысяч, поверив «брокеру» 25.10.2019 12:30
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: