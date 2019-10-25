Найден маньяк, нападавший на калужских женщин

Калужские полицейские на днях задержали 35-летнего жителя Серпуховского района Подмосковья. Мужчину подозревают в серии нападений на женщин в нашей области.
Две женщины пострадали в мае и июне этого года рядом с Кременками в Жуковском районе.
- В отношении обеих потерпевших были совершены действия сексуального характера, у одной из женщин похищено имущество, - рассказали в пятницу, 25 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Действия сексуального характера» и «Разбойное нападение».
В ходе расследования у женщин взяли на экспертизу одежду, в которой они были в момент нападения. И с помощью молекулярно-генетической экспертизы установлен ДНК-профиль предполагаемого преступника. Кроме того, параллельно отрабатывались другие хищения вещей у женщин. И следователи совместно с полицейскими пришли к выводу, что всё это дело рук одного и того же человека.
А нашли его с помощью телефона одной из жертв, которым пользовалась жена предполагаемого виновника.
- Супруг молодой женщины из Московской области подпадал под описание преступника и имел в пользовании дачу недалеко от мест нападения, - отмечают в СК. - Наряду с изъятием похищенного сотового телефона следствием в жилище, гараже заподозренного проведены обыски и найдена одежда, которую описывали потерпевшие, а также кухонный нож с характерной ручкой сиреневого цвета, длинным лезвием белого цвета и цветочным рисунком на одной стороне лезвия. Мужчина свою причастность к совершению нападений отрицал. Однако к тому моменту следователи получили от него образцы слюны, по которым выявлено совпадение его ДНК-профиля с генотипом, обнаруженным на одежде одной из потерпевших.
Сейчас расследование продолжается. Проверяется причастность этого человека к другим подобным преступлениям в Московской и Калужской областях.
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