Убийцы на тракторе надругались над мужчиной и выстрелили ему в голову

Двоих жителей Медынского района 27 и 35 лет в ближайшее время ждёт суд. В их деле фигурирует сразу четыре статьи уголовного кодекса: «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему группой лиц», «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное причинение смерти другому человеку» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».
Следователи рассказали, что всё произошло в июне этого года в деревне Гусево Медынского района. Предполагаемые виновники в пьяном виде пришли в дом своего знакомого, где находилась жертва.
- На почве личных неприязненных отношений подельники избили потерпевшего, связали, вынесли из дома, насильно поместили в трактор и вывезли в лес, - рассказали в пятницу, 18 октября, в прокуратуре Калужской области.
После этого над мужчиной надругались, и один из преступников выстрелил ему из ружья в голову.
Оставив тело в лесу, мужчины уехали домой. Но через некоторое время один из них решил спрятать тело. На тракторе он вывез его на болото и прикрыл камнями. Ружье разобрал на части и спрятал в другом месте, отмечают в прокуратуре.
Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.
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