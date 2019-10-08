Девушку избили в машине на калужской улице

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего калужанина. Его обвиняют в избиении своей знакомой.

По версии следствия, девушка и мужчина постоянно ссорились. В один из дней калужанка ехала в машине на переднем пассажирском сиденье. Её заметил обвиняемый, ехавший на своем авто.

- Перегородив своим автомобилем дорогу транспортному средству, гражданин подошел и открыл дверь чужого авто со стороны пассажирского сиденья, где сидела девушка, с намерениями выяснить личные отношения, - рассказали 8 октября в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Однако та вступать в разговор отказалась. Тогда мужчина нанес ей несколько ударов кулаком. Врачи квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Предполагаемому виновнику грозит до 8 лет колонии.

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