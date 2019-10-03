Взломщика банкомата отправили в колонию

На днях вступил в силу приговор 30-летнему жителю Обнинска, которого признал виновным в краже, сообщает в четверг, 3 октября, прокуратура Калужской области.

- Мужчина и двое его знакомых договорились совершить кражу денег из банкомата, расположенного в сетевом магазине, - отмечают в ведомстве. - Подельники утром проникли в помещение магазина и из банкомата похитили более миллиона рублей, скрывшись с места преступления на автомобиле.

Но вскоре их нашли. Суд отправил виновника в колонию на 5 лет.

- В отношении подельников осужденного уголовные дела выделены в отдельные производства, - подчеркивают в прокуратуре.

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