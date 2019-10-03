Взломщика банкомата отправили в колонию

На днях вступил в силу приговор 30-летнему жителю Обнинска, которого признал виновным в краже, сообщает в четверг, 3 октября, прокуратура Калужской области.
- Мужчина и двое его знакомых договорились совершить кражу денег из банкомата, расположенного в сетевом магазине, - отмечают в ведомстве. - Подельники утром проникли в помещение магазина и из банкомата похитили более миллиона рублей, скрывшись с места преступления на автомобиле.
Но вскоре их нашли. Суд отправил виновника в колонию на 5 лет.
- В отношении подельников осужденного уголовные дела выделены в отдельные производства, - подчеркивают в прокуратуре.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пьяная женщина напала на следователя в кафе 02.10.2019 16:54
Труп в калужском овраге: дело дошло до суда 01.10.2019 10:57
Инспектор ДПС пытался сбежать с деньгами и попал на две статьи 30.09.2019 15:52
Насиловал детей и снимал: создателю порно вынесли приговор 26.09.2019 15:36
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: