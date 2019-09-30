Инспектор ДПС пытался сбежать с деньгами и попал на две статьи

Калужские следователи на днях завершили расследование по делу бывшего инспектора ДПС. Его обвиняют в получении взятки и наезд на машине на сотрудника подразделения собственной безопасности.

По версии следствия, 25 июня инспектор остановил автомобиль, водитель которого был пьян.

- За несоставление протокола об административном правонарушении сотрудник потребовал от водителя 10 тысяч рублей, - рассказали в понедельник, 30 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Передача денег состоялась 2 июля на одной из улиц Калуги недалеко от места работы правонарушителя. При этом водитель заранее сообщил о требовании инспектора в подразделение собственной безопасности областного УМВД и действовал под контролем его сотрудников.

Инспектора ДПС поймали с поличным при получении взятки, однако при задержании он оказал сопротивление - зажал руку сотрудника подразделения собственной безопасности между стеклом и верхней кромкой двери и протащил его на автомобиле.

- Оперативника отбросило на крыло машины, а затем он упал на землю, - подчеркивают в СК. - Инспектор, пытаясь скрыться, продолжил движение, однако сразу был задержан коллегами. У задержанного изъяты денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

- По результатам служебной проверки сотрудник ГИБДД уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - подчеркивают в свою очередь в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии.