Педофил из Товарково давал девочке наркотики и занимался с ней сексом

В Кондрово вынесли приговор 31-летнему жителю поселка Товарково. Его признали виновным по двум статьям: «Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических веществ» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

- Мужчина достоверно знал о том, что потерпевшая не достигла возраста 16 лет, но путем уговоров, неоднократно склонял ее к употреблению наркотических веществ и вступал с ней в половую связь, - рассказали в пятницу, 27 сентября, в прокуратуре Калужской области.

Виновника приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить девушке 300 000 рублей.

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