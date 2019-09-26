Насиловал детей и снимал: создателю порно вынесли приговор

На днях суд вынес приговор 41-летнему жителю Боровского района. Его признали виновным в 30 преступлениях по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Кроме того, этот человек снимал порноролики с участием детей. Всё это происходило в течение двух лет – с 2016 по 2018.
Видео с детьми мужчина выкладывал в интернет. Следы в сети и вывели следствие на извращенца.
- Данные факты, а также лицо, их совершавшее, были выявлены сотрудниками МВД России, - рассказали нам в четверг, 26 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В технике, принадлежавшей мужчине, найдены файлы с изготовленной им детской порнографией. Следователи калужского управления СК России совместно с оперативными работниками установили девочек, при участии которых создавались данные файлы, после чего поставили в известность о совершенных преступлениях родителей потерпевших. В ходе расследования было выявлено 30 эпизодов преступной деятельности калужанина в отношении трех девочек, которым на тот момент было 10-12 лет.
Суд отправил мужчину на 17 лет в колонию строгого режима. Но приговор пока не вступил в силу.
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