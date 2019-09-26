Калужанка во сне задушила младенца: вынесен приговор

Калужский районный суд на днях вынес приговор 28-летней жительнице областного центра. Её признали виновной в причинении смерти по неосторожности. В июле прошлого года она случайно задушила своего трёхмесячного сына.
- Женщина в состоянии алкогольного опьянения положила рядом с собой на кровать сына и, уснув рядом с ним, закрыла своим телом наружные дыхательные пути младенца, - рассказали в четверг, 26 сентября, в прокуратуре Калужской области. - В результате чего от механической асфиксии наступила смерть ребенка.
Калужанка свою вину не признала, но суд стал на сторону обвинителя. Но так как виновница беременна и у нее есть ещё один маленький ребенок, женщину наказали ограничением свободы сроком на один год.
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