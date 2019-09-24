Две юные калужанки попались на продаже наркотиков

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении двух девушек – 17 и 19 лет. Их подозревают в сбыте наркотиков.

- 19-летняя калужанка и ее 17-летняя подруга из «тайника», расположенного на территории Калуги, бесконтактным способом приобрели от неизвестного им лица один пакет смеси с наркотическими средствами, - рассказали свою версию во вторник, 24 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Затем калужанки расфасовали его и намеревались сбыть через интернет.

В момент создания закладок в лесу девушек задержали полицейские.

- Устанавливаются обстоятельства вовлечения несовершеннолетней в преступную деятельность, условия ее жизни и воспитания, - подчеркивают в СК. - Обе девушки ранее не судимы, не трудоустроены, нигде не обучаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет колонии.

При этом следователи напоминают, что деятельность по расфасовке наркотика и его распространению путем закладок – это преступление, за которое предусмотрены длительные сроки. Молодежь просят не вестись на объявления в сети о высокооплачиваемой работе курьером.

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