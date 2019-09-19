Изнасиловал, убил и закопал: что грозит жестокому преступнику

Прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело 21-летнего жителя нашего региона. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью, рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 18 сентября.

Всё произошло в августе прошлого года. Молодой человек распивал спиртное с пожилой женщиной на её даче в черте Обнинска.

- В ходе распития алкоголя обвиняемый стал наносить женщине множественные удары руками, ногами, а также колюще-режущими предметами, после чего совершил с ней насильственный половой акт, - подчеркивают в прокуратуре. - Чтобы скрыть преступление, мужчина совершил убийство потерпевшей и закопал труп на садовом участке.

Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет колонии.

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