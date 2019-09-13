За порно 40-летнего мужчину оштрафовали на 100 тысяч

На днях Боровский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Балабаново. Мужчину признали виновным в распространении порнографии, сообщает 13 сентября прокуратура Калужской области.

- Со своего персонального планшета в социальной сети «Вконтакте» он выложил 49 видеофайлов с порнографическими материалами, - отмечают в ведомстве. - Тем самым, мужчина предоставил возможность просмотра и копирования порнографических материалов неограниченному кругу лиц.

Виновника оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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