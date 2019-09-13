Обиженный мужчина до смерти забил приятеля

В селе Дворцы Дзержинского района задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в смертельном избиении своего знакомого. В четверг, 12 сентября, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в ночь на 9 сентября в подъезде мужчина несколько раз ударил приятеля кулаком в лицо.
- Незадолго до этого потерпевший стал говорить обвиняемому о том, что тот плохо обращается со своей матерью, выгоняет ее из дома, - отмечают в СК. - В ответ обвиняемый сказал, что это его семейные дела, и мужчины сцепились в подъезде.
Утром тело потерпевшего нашли возле дома. Он скончался от тупой травмы лица, осложнившейся кровотечением и закрытием дыхательных путей.
Сейчас расследование продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.
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