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Обиженный мужчина до смерти забил приятеля

13.09.2019 10:37 0 598 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Обиженный мужчина до смерти забил приятеля

В селе Дворцы Дзержинского района задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в смертельном избиении своего знакомого. В четверг, 12 сентября, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 9 сентября в подъезде мужчина несколько раз ударил приятеля кулаком в лицо.

- Незадолго до этого потерпевший стал говорить обвиняемому о том, что тот плохо обращается со своей матерью, выгоняет ее из дома, - отмечают в СК. - В ответ обвиняемый сказал, что это его семейные дела, и мужчины сцепились в подъезде.

Утром тело потерпевшего нашли возле дома. Он скончался от тупой травмы лица, осложнившейся кровотечением и закрытием дыхательных путей.

Сейчас расследование продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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