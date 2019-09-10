Калужанин задолжал алиментов на 600 тысяч

Калужский суд на днях приговорил 42-летнего калужанина к шести месяцам исправительных работ. Мужчину признали виновным в невыплате алиментов на собственного сына, сообщает 10 сентября пресс-служба УФССП по Калужской области.

- К должнику применялись различные меры принудительного исполнения – ограничение в праве выезда за пределы страны, запрет на регистрационные действия с недвижимостью, судебные приставы арестовывали его расчетные счета, взыскивая часть алиментов, но калужанин продолжал безответственно относиться к своим родительским обязанностям, - отмечают приставы. - Не повлияло на мужчину и привлечение к административной ответственности, когда он получил 30 часов обязательных работ.

Долг калужанина достиг почти 600 тысяч рублей. Только после возбуждения уголовного дела мужчина начал платить.

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