Вынесен приговор бывшему полицейскому, сбывавшему поддельные банковские карты

На днях в Обнинске городской суд вынес приговор 28-летнему бывшему полицейскому из Балабаново. Установлено, что он участвовал в схеме изготовления и сбыта поддельных банковских карт.
- Осужденный в 2016 году передал руководителю офиса банка заведомо подложные паспортные данные на определенных лиц, с просьбой осуществить выпуск поддельных дебетовых банковских карт на их имя, - рассказали во вторник, 10 сентября, в прокуратуре Калужской области. - Руководитель офиса осуществил выпуск и выдачу карт. Поддельные карты осужденный передал неустановленному лицу, которое их сбыло.
Через некоторое время виновник передал за это банкиру 30 тысяч рублей.
Бывшего полицейского приговорили к трем годам лишения свободы.
В пресс-службе УМВД по Калужской области нам рассказали, что указанный сотрудник полиции в 2017 году был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
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