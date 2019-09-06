За теневой оборот 160 миллионов дали аж целых 2 года условно

Чтобы не сесть, воровать в нашей стране надо вагонами. Эта русская народная шутка вспоминается, если ознакомиться с приговором суда Людинова местной барышне, которую судили за незаконный обнал.

Судом было установлено, что женщина в составе преступной группы создала ряд фиктивных юридических лиц, которые имитировали бурную хозяйственную деятельность. Итогом этой имитации стало обналичивание крупных сумм денег.

- В результате преступной деятельности подсудимой в составе организованной преступной группы, было незаконным способом обналичено более 160 млн. рублей, а преступный доход, укрытый таким образом от государственного контроля, превысил 17 млн. рублей, - сообщает прокуратура Калужской области.

Суд признал её виновной в незаконной банковской деятельности в составе группы и в крупном размере, а также в подделке платежных документов и назначил ей наказание - два года условно.

Однако прокуратура посчитала, что женщина слишком мягко отделалась и опротестовала приговор, требуя ужесточить наказание.