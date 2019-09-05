Работникам фирмы задолжали 21 миллион

На днях следователи возбудили уголовное дело на руководителей обнинского АО «МСУ-35 «Промстройэлектромонтаж».

- По версии следствия, руководство организации частично не выплачивало заработную плату работникам с января по март 2019 года, а с апреля по июль - полностью, - рассказали в четверг, 5 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Общее количество работников, перед которым накопился долг, составляет порядка 160 человек. На июль 2019 года размер задолженности составлял более 21 миллиона рублей. В результате частичного погашения на настоящий момент долг организации по заработной плате составляет 16 миллионов рублей.

Изъяты документы, допрашиваются работники организации, среди которых в том числе жители Москвы, Московской области, Краснодара. На имущество и расчетные счета компании наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.