Похитителю газа грозит шесть лет колонии

В Боровском районе 44-летнего мужчину обвиняют в хищении природного газа. В среду, 4 сентября, об этом деле рассказали в прокуратуре Калужской области.
В январе 2019 года обвиняемый демонтировал заглушку и с помощью газового шланга незаконно подключился к трубе газопровода. В итоге в первые два месяца года мужчина обогревал дом и готовил, не платя по счетам.
В ближайшее время дело рассмотрит суд. Предполагаемому виновнику грозит штраф в 100-500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.
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