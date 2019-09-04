Продавец спиртного попалась на взятке полицейскому

В Жуковском районе на 61-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере». Ей грозит до 8 лет колонии.
По версии следствия, 20 августа индивидуальный предприниматель пыталась передать сотруднику полиции 65 тысяч рублей. Она рассчитывала, что за взятку полицейский не будет проводить проверку по факту продажи предпринимательницей алкоголя. Хотя без образования юридического лица она не имела на это права.
- Момент передачи денег был зафиксирован сотрудниками оперативных служб местной полиции, и индивидуальный предприниматель была задержана с поличным, - рассказали в среду, 4 сентября, в калужском областном управлении Следственного комитета.
Расследование сейчас продолжается.
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