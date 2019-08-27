Телефонный террорист заплатит 200 тысяч рублей за ложный вызов

Калужский райсуд вынес приговор 71-летнему жителю Калужской области за телефонный терроризм, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба региональной прокуратуры.
Он 27 мая этого года по телефону 112 сообщил о взрывном устройстве, заложенном в подъезде дома по адресу ул. Московская, 295 корп. 1.
Проверка показала, что никаких бомб в доме нет. Пенсионер в ходе дознания сознался, что приврал, когда сообщал о взрывном устройстве.
Суд признал его виновным и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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