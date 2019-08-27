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Калужские мошенники наживаются на потопе в Амурской области

27.08.2019 08:26 10 2481 Сергей ПЕТРОВ, фото пресс-службы правительства Амурской области.
Калужские мошенники наживаются на потопе в Амурской области

В понедельник вечером, 26 августа, губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ опубликовал в своём Инстаграме предупреждение о мошенниках, которые наживаются на потопе, произошедшем в регионе в июле.

По словам главы региона, в организации начали поступать фейковые письма от его имени. В них мошенники просят руководителей помочь в строительстве жилья для тех, кто лишился его во время потопа. В письмах указаны реквизиты и счета.

- Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят, - пишет Орлов. - Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов… Как мне стало известно, уже есть и пострадавшие – некоторые руководители фирм уже перечислили деньги (они прислали мне копии платежек). И суммы немалые. В правоохранительные органы мы направили заявление провести проверку и наказать виновных.

Позже правоохранительные органы подтвердили, что пока к ним поступило подтверждение о переводе средств по фейковому письму одним из предпринимателей. Он лишился трехсот тысяч рублей. Другие случаи устанавливаются.

Напомним, из-за сильных дождей реки Амурской области вышли из берегов. 25 июля в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. В зону затопления попали 879 жилых домов, в от воды пострадал 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Вода повредила 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более полутысячи километров. На площади более 261 тысяч гектаров пострадал урожай.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото пресс-службы правительства Амурской области.
Тэги: криминал мошенничество.
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