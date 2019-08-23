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ФСБ арестовала в нашей области банкиров Исламского государства

23.08.2019 14:51 3 2072 Сергей ПЕТРОВ, фото: пресс-служба УФСБ по Калужской области
ФСБ арестовала в нашей области банкиров Исламского государства

В пятницу, 23 августа, пресс-служба УФСБ по Калужской области сообщила об успешном завершении совместной с Росгвардией (она оказывала чекистам силовую поддержку) операции по захвату ячейки Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред.)

Ячейка базировалась на территории Калужской области. Шестеро её членов – все выходцы из Центрально-Азиатского региона - по заданию эмиссаров ИГ занималась сбором денег для террористов. Они переправлялись Исламскому государству через Сирию.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщают в ведомстве.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: пресс-служба УФСБ по Калужской области
Тэги: криминал терроризм
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