Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки

Суд вынес приговор бывшему начальнику отряда по воспитательной работе с осужденными одной из исправительных колоний. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток.

С августа 2018 по февраль 2019 года мужчина неоднократно проносил в колонию мобильные телефоны и передавал их осужденному. За что и получал деньги.

- Преступная деятельность начальника отряда пресечена службой собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Следователь получил и проанализировал информацию о движении по счетам сотрудника колонии, осужденного и их родственников и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей.

В ходе расследования начальник отряда был уволен.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.

Приговор вступил в законную силу.