Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки

Суд вынес приговор бывшему начальнику отряда по воспитательной работе с осужденными одной из исправительных колоний. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток.
С августа 2018 по февраль 2019 года мужчина неоднократно проносил в колонию мобильные телефоны и передавал их осужденному. За что и получал деньги.
- Преступная деятельность начальника отряда пресечена службой собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Следователь получил и проанализировал информацию о движении по счетам сотрудника колонии, осужденного и их родственников и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей.
В ходе расследования начальник отряда был уволен.
Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.
Приговор вступил в законную силу.
|
Бизнесмен торговал левым маслом под видом брендового 21.08.2019 11:46
Врач-онколог выплатил штраф в 4,5 миллиона за взятку 20.08.2019 14:12
Калужанка заплатит 10 тысяч за буйство сына 15.08.2019 15:53
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: