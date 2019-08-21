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Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки

21.08.2019 15:52 1 165 Елена Французова
Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки

Суд вынес приговор бывшему начальнику отряда по воспитательной работе с осужденными одной из исправительных колоний. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взяток. 

С августа 2018 по февраль 2019 года мужчина неоднократно проносил в колонию мобильные телефоны и передавал их осужденному. За что и получал деньги.

- Преступная деятельность начальника отряда пресечена службой собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Следователь получил и проанализировал информацию о движении по счетам сотрудника колонии, осужденного и их родственников и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей.

В ходе расследования начальник отряда был уволен.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.

Приговор вступил в законную силу. 


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Автор
Елена Французова 
Тэги: криминал взятка
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