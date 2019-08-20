Врач-онколог выплатил штраф в 4,5 миллиона за взятку

Обнинский врач-онколог Павел СВИРИДОВ заплатил штраф – 4,5 миллиона рублей.

- Часть штрафа была погашена должником в срок, предусмотренный для добровольного исполнения. Оставшуюся сумму судебные приставы взыскали с банковских счетов должника, - сообщает во вторник, 20 августа, пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Напомним, что врача признали виновным в получении взяток за проведение высокотехнологичных операций. По версии Свиридова, он расходовал эти деньги на материалы, которых якобы не хватало.

Сначала онколога приговорили к 4 годам условно. Он должен был выплатить штраф в 5 миллионов рублей, ему было запрещено занимать определенные должности в больницах в течение 3 с половиной лет.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и просила суд увеличить штраф до 25 миллионов рублей, а также заменить 4 условных года на 10 реальных.

Однако апелляционный суд приговор смягчил. Врачу назначили 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 4,5 миллиона рублей. Также Свиридов лишен права занимать руководящие должности сроком на 3 года.