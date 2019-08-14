Мигранта поймали на взятке полицейскому

В посёлке Бетлица 13 августа по подозрению в даче взятки задержали 46-летнего мужчину из Молдовы, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина передал участковому 20 000 рублей. Он рассчитывал, что полицейский не будет заниматься проверкой фиктивной регистрации иностранцев. Но сотрудник полиции отказался брать деньги.

- Сотрудник правоохранительных органов незамедлительно проинформировал о происходящем оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Кировский», которые задокументировали действия гражданина в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)» мигранту грозит до 8 лет колонии. Расследование продолжается.

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