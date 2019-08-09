Калужанка на 9 лет отправилась в колонию за убийство возлюбленного

На днях в Калуге суд вынес приговор 31-летней женщине, которая в ноябре прошлого года зарезала своего сожителя.

Пара поссорилась, и женщина ножом ударила мужчину. Вскоре он скончался в больнице. При этом ранее эта калужанка уже была судима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Девять лет женщина проведёт в колонии строгого режима.

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