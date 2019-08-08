Оскорбленная женщина зарезала любимого

В ночь на 5 августа в Жуковском районе произошло убийство. Об этом в четверг рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в ночь на 5 августа 45-летняя женщина в ответ на оскорбления своего сожителя ножом ударила его в грудь. Мужчина скончался на месте.
Сейчас женщина задержана. По уголовной статье «Убийство» ей грозит от 6 до 15 лет колонии. Расследование продолжается.
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