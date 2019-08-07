Бывшего начальника колонии отправили за решетку на 8 лет

На днях калужский суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии. Его признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что в течение трёх лет начальник брал взятки от осужденного в виде денег, строительных материалов, мебели и других вещей. Взамен руководитель колонии способствовал условно-досрочному освобождению, выпускал осужденного за пределы колонии на выходной и делал другие поблажки.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 8 лет.

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