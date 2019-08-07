Бомба в банке: суд вынес приговор за ложный звонок

Районный суд на днях вынес приговор 55-летнему жителю Калуги, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В среду, 7 августа, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Мужчина был пьян и пришёл в отделение одного из крупных банков. Там он позвонил на «горячую линию» финансового учреждения и рассказал, что в помещении готовится взрыв. Оператор передал информацию в полицию. Звонившего вскоре задержали. Как отмечает следствие, причиной поступка мужчины стали «хулиганские побуждения».

На суде калужанин полностью признал свою вину. В качестве наказания он будет ограничен в свободе на 1,5 года.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.