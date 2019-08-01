Педофил получил 4 года за развращение девочки с помощью видео на телефоне

На днях вынесен приговор 35-летнему жителю Сухиничского района, которого признали виновным в развращении девочки младше 14 лет.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Мужчина был дома вместе с ребёнком, выпил и на телефоне показал ей видео интимного характера, на котором запечатлен секс между мужчиной и женщиной.

Виновника на 4 года отправили в колонию строгого режима.

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