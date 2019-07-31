Сборщики металлолома устроили кровавую разборку

На днях суд вынес приговор 36-летнему жителю Кирова, которого признали виновным в покушении на убийство. В среду, 31 июля, об этой истории рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Этот инцидент произошёл вечером 22 декабря прошлого года.

- Осужденный, занимавшийся сбором металлолома, находился в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Кирова, где встретил мало известного ему потерпевшего, который также являлся сборщиком металлолома, - рассказали следователи. - На почве сферы их деятельности возникла ссора.

Виновник пытался ножом убить оппонента, нанеся не менее 7 ударов в тело. Но пострадавшего успели спасти врачи.

Суд приговорил сборщика металлолома к 7 годам колонии строгого режима.

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