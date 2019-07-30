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Вынесен приговор жестоким убийцам из банды «Емеля»

30.07.2019 15:15 0 1873 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Вынесен приговор жестоким убийцам из банды «Емеля»

Во вторник, 30 июля, в Москве вынесли приговор семи членам рославльской банды Николая Емельянова (банда «Емеля»): Игорю Галанцеву, Сергею Новгородову, Игорю Семенову, Андрею Гурову, Олегу Терешину, Геннадию Баронову, Петру Турлаеву. Их признали виновными в множестве убийств и других преступлениях, совершённых в 2003-2007 годах, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Руководили бандой Галанцев и Николай Емельянов, находящийся сейчас в международном розыске. Следствие доказало факт шести заказных убийств других членов преступного мира на территории Брянской и Калужской областей.

- Мотивом расправы явилась борьба за власть и сокрытие своей преступной деятельности, - подчёркивают в СК. - Кроме того, фигуранты участвовали в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ходе обысков у обвиняемых следователями были обнаружены и изъяты радиостанции и специальное техническое средство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, 4 ноября 2003 года Турлаев в Калуге стрелял в сотрудников милиции, которые остановили его для проверки документов.

- К лету 2010 года следователь в результате допросов получил информацию о поименном составе Рославльской ОПГ, - отмечают в СК. - Тогда же были получены сведения о других преступлениях, совершенных членами группировки. Спустя еще год кропотливого сбора доказательств, весной 2011 года самые активные члены ОПГ Новгородов, Семенов и Галанцев были задержаны в здании следственного управления СК России по Калужской области. Турлаева и Баронова задержали чуть позже.

Галанцев и Новгородов отправлены судом в колонию на пожизненный срок. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в миллион и 600 тысяч соответственно. Остальные члены банды приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 24 лет со штрафами с размере от 200 до 400 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Отметим, что расследованием дела занимались следователи СУ СК по Калужской области, сотрудники полиции Калужской и Брянской областей, а также центрального аппарата МВД.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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